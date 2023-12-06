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Законодательство РК

Выманил 48 млн тенге: лжеблогера-вымогателя задержали в Семее

Лжеблогер выманил 48 млн тенге у работников поездов в Семее Фото: pexels
Суд в Семее рассмотрит уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, который несколько лет подряд вымогал деньги у работников поездов, представляясь блогером, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 6 декабря, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте задержали жителя Семея по подозрению в систематических вымогательствах. По данным следствия, мужчина несколько лет обманывал работников поездов.

По данным полиции, подозреваемый выдавал себя за блогера. Он ездил в поездах, следовавших через Семей (как на внутренних, так и на международных направлениях), и скрупулезно фиксировал все нарушения, которые допускали их работники. После этого мужчина начинал шантажировать сотрудников железной дороги, утверждая, что опубликует видео с нарушениями в открытом доступе, а порой и угрожал насилием. В итоге испуганные работники поездов переводили ему на счета деньги за нераспространение "компромата".


"Преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать "сигналы", противоправную деятельность фигуранта пресекли. Злоумышленника задержали и с санкции суда арестовали", – сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Подозреваемого ранее уже неоднократно судили за мошенничество. Потерпевшими по делу сейчас проходят более 60 работников поездов. Согласно данным предварительного следствия, с 2021 года они успели перевести лжеблогеру более 48 млн тенге. Уголовное дело в отношении задержанного направили в суд.

Ранее сообщалось, что алматинец вымогал деньги у девушки, изображая влюбленность.

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