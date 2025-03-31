Участковый спас щенков, оказавшихся на опасном мосту в Семее

Участковый Болат Кожабатчин спас щенков, которые бегали на мосту среди потока машин в Семее, сообщает Zakon.kz.

Полицейский быстро отреагировал на звонок очевидцев, связался с фондом "Четыре лапы" и выехал на место с зоозащитником.

Спасательная операция осложнилась тем, что щенки прятались под конструкцией моста. Болат пролез в узкое пространство и аккуратно передал животных в надежные руки. Когда последний щенок был спасен, их забрали в фонд, где завернули в одеяла и напоили молоком.

"Спасибо нашему участковому, Болату!" – сказала представитель фонда.

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