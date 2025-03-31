Участковый спас щенков, оказавшихся на опасном мосту в Семее
Фото: пресс-служба МВД РК
Участковый Болат Кожабатчин спас щенков, которые бегали на мосту среди потока машин в Семее, сообщает Zakon.kz.
Полицейский быстро отреагировал на звонок очевидцев, связался с фондом "Четыре лапы" и выехал на место с зоозащитником.
Спасательная операция осложнилась тем, что щенки прятались под конструкцией моста. Болат пролез в узкое пространство и аккуратно передал животных в надежные руки. Когда последний щенок был спасен, их забрали в фонд, где завернули в одеяла и напоили молоком.
"Спасибо нашему участковому, Болату!" – сказала представитель фонда.
Ранее сообщалось, что дикий гусь ради любимой терроризирует клиентов магазина в США.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript