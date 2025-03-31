#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
504.44
545.65
5.95
Происшествия

Участковый спас щенков, оказавшихся на опасном мосту в Семее

участковый спас щенков, оказавшихся на опасном мосту в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 00:19 Фото: пресс-служба МВД РК
Участковый Болат Кожабатчин спас щенков, которые бегали на мосту среди потока машин в Семее, сообщает Zakon.kz.

Полицейский быстро отреагировал на звонок очевидцев, связался с фондом "Четыре лапы" и выехал на место с зоозащитником.

Спасательная операция осложнилась тем, что щенки прятались под конструкцией моста. Болат пролез в узкое пространство и аккуратно передал животных в надежные руки. Когда последний щенок был спасен, их забрали в фонд, где завернули в одеяла и напоили молоком.

"Спасибо нашему участковому, Болату!" – сказала представитель фонда.

Ранее сообщалось, что дикий гусь ради любимой терроризирует клиентов магазина в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы
Происшествия
23:41, 31 марта 2025
Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы
Полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе
Происшествия
22:44, 31 марта 2025
Полицейского нашли мертвым на съемной квартире в Таразе
Пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске
Происшествия
22:06, 31 марта 2025
Пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: