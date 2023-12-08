Руководителя Департамента экологии ВКО подозревают в коррупции
Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по ВКО по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с Департаментом Комитета национальной безопасности изобличен руководитель Департамента экологии региона, сообщает Zakon.kz.
По информации Антикора, он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.
"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript