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Законодательство РК

Руководителя Департамента экологии ВКО подозревают в коррупции

расследование Фото: Zakon.kz
Антикоррупционной службой по ВКО по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с Департаментом Комитета национальной безопасности изобличен руководитель Департамента экологии региона, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора, он подозревается в неоднократном получении взяток от субъектов предпринимательства за общее покровительство и согласование разрешения на эмиссию в окружающую среду при разведке твердых полезных ископаемых.

"С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области.

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