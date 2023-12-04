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Брали взятки за незаконные решения: трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области

Трех судей подозревают в коррупции в Алматинской области Фото: freepik
Трех судей в Алматинской области подозревают в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за переквалификацию дел и изменение принудительных мер по делам о тяжких преступлениях, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Антикора 4 декабря, сразу три судьи в Алматинской области проходят подозреваемыми по уголовным делам о коррупции.

"Начато досудебное расследование в отношении председателя суда города Конаев Алматинской области, которого подозревают в получении обманным путем денежных средств в крупном размере под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также в получении взятки в значительном размере подозревают судью Талгарского районного суда Алматинской области. По версии следствия, он через судебного пристава получил деньги за то, чтобы изменить принудительные медицинские меры в отношении фигуранта дела об особо тяжком преступлении против половой неприкосновенности малолетней.

"Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, которого обвиняют в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность", – сообщили в пресс-службе Антикора.

Подробности дел пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее в Костанайской области осудили судью за взятку.

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