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Спасатели предупреждают павлодарцев о сильных морозах

Спасатели предупреждают павлодарцев о сильных морозах Фото: pixabay
В Павлодаре ночью температура воздуха упадет до -42 градусов. Спасатели просят жителей быть бдительными на улицах и дорогах, передает Zakon.kz.

"Казгидромет" анонсировал, что 9 декабря ночью на большей части Павлодарской области сохранится сильный мороз до -42 градусов. В этой связи ДЧС просит гостей и жителей соблюдать правила безопасности. 

"При низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не выходить на улицу. Не выпускать детей играть на улице. Без особой необходимости не покидать приделы населенных пунктов. Если вы отправились в дорогу, то поставьте в известность родных и близких о маршрутах следования и времени прибытия в конечный пункт", – говорится в тексте сообщения.

Также спасатели просят не находиться на улице слишком долго, одеваться теплее. Обморожения нередко наступают незаметно, без боли, поэтому нужно чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног.

"При сильном ветре лучше лицо укрыть шарфом или самодельной маской. Во избежание обморожения ног желательно больше двигаться. Перед отправлением детей в школу убедитесь, что занятия не отменены. Перед выездом на дальние расстояния убедитесь, что дороги в планируемом вами направлении открыты, посредством мобильного приложения Дармен. При получении штормового предупреждения просим вас отложить поездку и дождаться улучшения погоды", – рекомендуют сотрудники департамента.

В случае чрезвычайных ситуаций  необходимо позвонить в службу спасения по номеру "112".

Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы наступят морозные дни и пойдет снег, временами сильный.

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