Девочка погибла при взрыве газа в трехподъездном доме в СКО

Хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на 2 этаже в двухэтажном трехподъездном жилом доме в селе Смирново на севере страны. В результате погибла 12-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, ЧП произошло по адресу: ул. Титова, 11. Площадь горения составила 60 кв. м.

"Выбиты окна, зданию нанесен ущерб. В результате произошедшего погибла девочка, 2011 г.р. и пострадал мужчина, 2001 г.р., госпитализированный в центральную районную больницу. Эвакуировано 9 человек. На место ЧС выехали аким области и представители государственных органов", – рассказали в ДЧС СКО.

К 17:00 горение ликвидировано. В ликвидации ЧС задействованы 4 единицы техники и 15 человека личного состава ДЧС СКО, сотрудники полиции, местных исполнительных органов. Причины и ущерб устанавливаются.

Фото: astanatv.kz

Также сообщается, что пострадал 22-летний молодой человек. Его доставили в Аккайынскую районную больницу. Там он в экстренном порядке госпитализирован в реанимационное отделение.

"При поступлении состояние крайне тяжелое за счет обширных ожегов и ожегового шока. Больной в спутанном сознании, гемодинамика нестабильна, признаки дыхательной недостаточности. Незамедлительно начаты реанимационные и противошоковые мероприятия. Диагноз: Термический ожог 2-3 АБ степени обеих верхних конечностей, спины, головы, лица, обеих бедер по передней поверхности, площадью 60%. Ожог верхних дыхательных путей. Ожоговый шок 2 степени", – сообщили в Управлении здравоохранения СКО.

Из Петропавловска по линии санитарной авиации незамедлительно в Аккайынскую районную больницу направленны врач анестезиолог-реаниматолог и врач травматолог-камбустиолог.

По стабилизации жизненных функций, пациент бригадой санитарной авиации, в сопровождении врача реаниматолога, транспортирован в специализированное, травматологическое отделение "Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи".

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