Бензовоз снес газовую трубу на трассе Алматы – Астана

Вечером 9 декабря опрокинулся бензовоз вблизи села Жамбыл Карасайского района на трассе Алматы – Астана, и в итоге произошел пожар с повреждением газовой трубы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Almaty.tv, на место вызова были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области и все экстренные службы взаимодействия.

"Прибывшими пожарными расчетами с использованием специальных огнетушащих средств были проведены мероприятия по охлаждению и тушению самой цистерны, а также прилегающей к ней территории. Расстояние от места пожара до ближайших домов составляло 450-500 м", – говорится в сообщении.

Жителей ближайших домов предупредили, что дорога временно перекрыта и выставлены блокпосты.

Уточняется, что в течение 5-ти часов пожар был локализован и ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Угрозы взрыва и распространения огня не допущено.

Всего в ликвидации ЧС были задействованы 40 сотрудников и 10 единиц техники.

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