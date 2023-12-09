В Риддере из-за обогревателя в квартире вспыхнул пожар

В городе Риддере по улице Станционная в квартире, расположенной на первом этаже, произошел пожар. Четверо жителей самостоятельно покинули зону опасности, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ВКО, огонь ликвидирован на площади 10 кв. м



"Горели личные вещи, мебель. Всего на тушение были задействованы 7 человек личного состава и 3 пожарных автомобиля. Причиной послужил оставленный без присмотра включенный обогреватель", – говорится в сообщении.





ДЧС ВКО просит граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, не оставлять электроприборы включенными в электросеть, уходя из дома, а также в одну розетку не включать сразу несколько электроприборов.

Ранее сообщалось, что тело мужчины нашли в горящем доме пожарные ВКО.