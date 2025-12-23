#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Происшествия

В Алматы внедорожник повредил газовую трубу

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 03:42 Фото: Zakon.kz
Вечером 23 декабря автомобиль Toyota RAV4 на полной скорости снес забор и газовую опору на территорию частного жилого дома в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на окраине города, передает "КТК". Со слов очевидцев, автомобили Toyota и Lada буквально мчались по узкой дороге, после чего иномарка на полном ходу влетела на территорию жилого дома.

Внедорожник врезался в металлический забор и повредил опору газовой трубы. Водителя иномарки с телесными повреждениями доставили в больницу. Оказалось, что внедорожником управляла женщина.

"Водитель автомашины марки Toyota допустила столкновение с автомашиной марки LADA. Далее Toyota по инерции продолжила движение, допустила наезд на металлические забор дома и газовую опору. В результате данного ДТП телесные повреждения получила водитель автомашины Toyota. Она была доставлена в одну из больниц города. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование. Обстоятельства устанавливаются", – рассказала об инциденте официальный представитель ДП города Алматы Салтанат Азирбек.

Местные жители пожаловались журналистам телеканала, что автолюбители часто гоняют по улицам частного сектора, игнорируя дорожные знаки и скоростные ограничения.

В этот же день в Алматы столкнулись еще три машины.

Фото Алия Абди
Алия Абди
