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Законодательство РК

В Минэнерго отреагировали на инциденты в Экибастузе, Балхаше и Актау

проблемы с отоплением Фото: pixabay
Пресс-служба Минэнерго РК отреагировала на инциденты, связанные с теплоснабжением в Экибастузе, Балхаше и Актау, сообщает Zakon.kz.

Во всех городах инциденты произошли в период с 9 на 10 декабря.

"Стоит отметить, что случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено". Пресс-служба Минэнерго РК

Отмечается, что в текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении.

"Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе (трубопровод, по которому транспортируется зола из системы золоудаления). К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

В тот же период в ряде домов города Балхаша отключилось теплоснабжение после прорыва трубопровода. В акимате отчитались, что ремонтные работы завершены и подача тепла восстанавливается.

Кроме того, на магистральном теплопроводе в Актау произошла аварийная ситуация, подача тепла была временно ограничена в некоторых микрорайонах.

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