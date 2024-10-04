Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минэкологии отреагировали на смерть фламинго в Актау

В Минэкологии отреагировали на смерть фламинго в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 20:48 Фото: pixabay
Пресс-служба Минэкологии отреагировала на информацию о найденных мертвыми окровавленных фламинго в степи Актау, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Кайасан" проводят обследование месторождений "Каражанбас" и "Каламкас" и прилегающих территорий по факту гибели фламинго.

Отмечается, что с первых чисел октября начинается сезонная миграция птиц. В том числе на территории озера Караколь заказника "Каракия-Караколь" прилетают птицы фламинго. По информации инспекторов заповедника, на сегодняшний день к озеру Караколь прилетело около 150 фламинго.

"Инспекторы Кургана проводят регулярные осмотры берега озера, гибели птиц на Каракульской территории не выявлено. Месторождения "Каражанбас" и "Каламкас" расположены в 250-300 км от г. Актау, вблизи Каспийского моря. В связи с этим в период миграции, в том числе и фламинго, встречаются случаи гибели птиц из числа ослабленных. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовых смертей фламинго и других птиц", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что инспекторы заповедной зоны все еще проводят надзорную работу.

Ранее блогер опубликовал фотографии мертвых фламинго, которых он увидел в степи Мангистауской области.

Читайте также

ДТП
Груженный строительной смесью КАМАЗ попал в ДТП с тремя легковыми авто в Алматы
Полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре
Полиция показала кадры задержания участников разборки в Талгаре
жительницу Степногорска удалось спасти благодаря сотрудникам ДЧС
Жительница Степногорска во время инсульта оказалась заперта в своей квартире
Елена Беляева
Актау Мангистауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Жара до +30°С вернется в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: