В Минэкологии отреагировали на смерть фламинго в Актау

Пресс-служба Минэкологии отреагировала на информацию о найденных мертвыми окровавленных фламинго в степи Актау, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Кайасан" проводят обследование месторождений "Каражанбас" и "Каламкас" и прилегающих территорий по факту гибели фламинго.

Отмечается, что с первых чисел октября начинается сезонная миграция птиц. В том числе на территории озера Караколь заказника "Каракия-Караколь" прилетают птицы фламинго. По информации инспекторов заповедника, на сегодняшний день к озеру Караколь прилетело около 150 фламинго.

"Инспекторы Кургана проводят регулярные осмотры берега озера, гибели птиц на Каракульской территории не выявлено. Месторождения "Каражанбас" и "Каламкас" расположены в 250-300 км от г. Актау, вблизи Каспийского моря. В связи с этим в период миграции, в том числе и фламинго, встречаются случаи гибели птиц из числа ослабленных. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовых смертей фламинго и других птиц", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что инспекторы заповедной зоны все еще проводят надзорную работу.

Ранее блогер опубликовал фотографии мертвых фламинго, которых он увидел в степи Мангистауской области.