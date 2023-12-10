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Повреждение на ТЭЦ Экибастуза не остановит теплоснабжение города – Байханов

Экибастуз Фото: скриншот видео
Аким Павлодарской области Асаин Байханов заявил о том, что повреждение на ТЭЦ Экибастуза привели лишь к небольшому снижению температурных параметров, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на ТЭЦ принимают все меры, чтобы поднять температуру теплоносителя. Сейчас идет откачка воды с затопленных участков.

"Нынешнее повреждение на водяном золоудалении одного из двух цехов никак не может повлиять на остановку теплоснабжения города, а лишь немного снизит температурные параметры. В любом случае, температурные параметры ТЭЦ есть и будут не ниже 63 градусов на подаче с давлением не менее девяти кг кв. см. В данное время нами предпринимаются все необходимые меры, чтобы в ближайшие несколько часов поднять температуру теплоносителя до 80-90 градусов. Это будет сделано после полной откачки накопившейся воды и перевода водогрейных котлов с мазута на уголь, что сразу же возымеет эффект на температуре подачи", – заявил аким.


Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе (трубопровод, по которому транспортируется зола из системы золоудаления). К утру аварию устранили, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению.

На инцидент отреагировали в Минэнерго.

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Байханов Асаин Павлодарская область Экибастуз
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