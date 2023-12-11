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Минэнерго: на ТЭЦ Риддера и Экибастуза восстановили температурный режим

На ТЭЦ Риддера и Экибастуза восстановили температурный режим Фото: pixabay
Температурный режим на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе восстановлен в полном объеме. Об этом заявили 11 декабря 2023 года в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

11 декабря в Министерстве энергетики заявили о полном восстановлении температурного режима на ТЭЦ в городах Риддер и Экибастуз. По информации ведомства, работы продолжаются только в Актау, где из 265 домов, оставшихся без тепла, подключено 120.

"На энергоисточниках и тепловых сетях в ряде регионов Казахстана с наступлением низких температур зафиксирован ряд технологических нарушений. В настоящий момент температурный режим на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе восстановлен в полном объеме", — заявили в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили, что в минувшие выходные было зафиксировано технологическое нарушение на ГРЭС-1 в Темиртау, где сейчас выполняется замена насосных агрегатов.

"Произошло затопление багерной насосной. В результате котел был переведен на сжигание мазута. Произведена откачка воды с насосной, выполняется замена насосных агрегатов. Температурный режим соблюдается.Как ранее отмечалось, министерство энергетики мониторит ситуацию и находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросу работы энергообъектов в регионах страны", – говорится в заявлении Минэнерго.

Что касается инцидентов на объектах тепловых сетей, то, по информации Минэнерго, в Степногорске в 19:00 часов теплоснабжение восстановлено в полном объеме, в Балхаше и Кокшетау ремонты также завершены, тогда как в Актау еще проводится заполнение трубопровода и, по последним данным, подключено 120 из 265 домов.

Ранее сообщалось о том, что Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой. 

Глава государства потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.

Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.

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