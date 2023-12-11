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Иностранец организовал крупную нарколабораторию на дачах Алматинской области

Иностранец организовал крупную нарколабораторию на дачах Алматинской области Фото: скриншот с видео
Длительную специальную операцию по выявлению крупной подпольной нарколаборатории провели полицейские и прокуроры в Алматинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Гражданин ближнего зарубежья наладил производство наркотиков на одной из дач Алматинской области. Чтобы вычислить лабораторию сотрудники полиции Восточно-Казахстанской и Алматичнской областей объединились с подразделением специального назначения при координации органов прокуратуры.

"В результате длительных оперативно-розыскных мероприятий 4 декабря задержаны двое мужчин, один из которых является гражданином ближнего зарубежья, организовавшие на территории дачного дома нарколабораторию". Пресс-служба МВД

На месте полицейские нашли 130 кг прекурсоров, лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы, электронные весы, тепловые пушки, респираторные маски) и около 12 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон.

Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан за незаконные изготовление, хранение в целях сбыта, а также сбыт наркотических средств.

Несколькими днями ранее сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Мангистауской области задержали в Актау двух молодых мужчин по подозрению в распространении синтетических наркотиков. Общая стоимость изъятой "синтетики" превысила 12,5 млн тенге.

О том как и где уничтожают изъятые у преступников наркотики рассказал начальник Департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Хаджи-Гали Имажанов.

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