Машины, снегоход и деньги вымогали у жителей Рудного

Участников преступной группы, которая занималась вымогательствами в Рудном, задержали полицейские Костаная, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, подозреваемые запугивали двух горожан, применяя к ним физическую силу и моральное давление.

"От горожан требовали автомобили, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Потерпевшие оценили материальный ущерб в 12 миллионов тенге. Подозреваемые в данный момент находятся в ИВС", – пояснили в ДП Костанайской области.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли ножи, сигнальный пистолет, учебную гранату, автомобили, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Жетысу задержали мошенников, которые обманули казахстанцев на 100 млн тенге. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, подозреваемые действовали по всей стране и обналичивали деньги, добытые у граждан обманным путем.