Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Машины, снегоход и деньги вымогали у жителей Рудного

вымогательство, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 14:13 Фото: ДП Костанайской области
Участников преступной группы, которая занималась вымогательствами в Рудном, задержали полицейские Костаная, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, подозреваемые запугивали двух горожан, применяя к ним физическую силу и моральное давление.

"От горожан требовали автомобили, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов марки IPhone 15 и денежные средства. Потерпевшие оценили материальный ущерб в 12 миллионов тенге. Подозреваемые в данный момент находятся в ИВС", – пояснили в ДП Костанайской области.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли ножи, сигнальный пистолет, учебную гранату, автомобили, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Жетысу задержали мошенников, которые обманули казахстанцев на 100 млн тенге. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, подозреваемые действовали по всей стране и обналичивали деньги, добытые у граждан обманным путем.

Читайте также

Работника песчаного карьера судили за кражу стройматериалов в ВКО
Более 40 тысяч кубометров стройматериалов украл работник песчаного карьера в ВКО
Пожарные потушили пламя в кафе Костанайской области
Крышу кафе тушили пожарные в Костанайской области
землетрясение
Землетрясение произошло в 77 километрах от Тараза
Андрей Дюсупов
Костанайская область Рудный 2024 год Вымогательство Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
погода в Алматы летом
Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
в Бразилии разбился самолет, рассчитанный на 68 пассажиров
В Бразилии разбился самолет, в котором находилось более 60 человек
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: