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Девять человек застряли посреди реки в ВКО

Девять лесников застряли посреди реки в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Девять работников маралового хозяйства возвращались домой через реку, но застряли посередине реки из-за льда. На помощь пострадавшим направили спасателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Поздно вечером 10 декабря в районе Алтай, в 7-ми километрах от села Быково, 9 сотрудников маралового хозяйства направились по реке Бухтарма на грузовом автомобиле "Урал" домой. Однако переехать реку вброд помешали образовавшиеся на реке торосы. Высадившись на остров, пострадавшие вызвали спасателей.


Девять лесников застряли посреди реки в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


"Прибыв на место "заточения" людей, сотрудники ДЧС ВКО с помощью плавсредств доставили 9 мужчин на берег, усадив их в теплый "Кунг". Затем их доставили в ближайший обогревочный пункт села Быково. В медицинской помощи они не нуждались и после самостоятельно направились домой". Пресс-служба ДЧС ВКО


Девять лесников застряли посреди реки в ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО


Спасатели напоминают:

  • в непогоду и в темное время суток не выезжать в труднодоступную местность;
  • направляясь за пределы города, о состоянии дорог можно узнавать в мобильном приложении "Дармен";
  • собираясь в дорогу, в автомобиле всегда иметь аптечку, трос, заряженный телефон, о своем нахождении и планируемом времени возвращения сообщать близким;
  • в экстренной ситуации сообщать по номеру 112.

Ранее спасатели ДЧС ВКО провели профилактический рейд на льду, чтобы предупредить несчастные случаи и подробно проинструктировать рыболовов, как выходить на лед безопасно.

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