Девять человек застряли посреди реки в ВКО

Девять работников маралового хозяйства возвращались домой через реку, но застряли посередине реки из-за льда. На помощь пострадавшим направили спасателей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Поздно вечером 10 декабря в районе Алтай, в 7-ми километрах от села Быково, 9 сотрудников маралового хозяйства направились по реке Бухтарма на грузовом автомобиле "Урал" домой. Однако переехать реку вброд помешали образовавшиеся на реке торосы. Высадившись на остров, пострадавшие вызвали спасателей.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО





"Прибыв на место "заточения" людей, сотрудники ДЧС ВКО с помощью плавсредств доставили 9 мужчин на берег, усадив их в теплый "Кунг". Затем их доставили в ближайший обогревочный пункт села Быково. В медицинской помощи они не нуждались и после самостоятельно направились домой". Пресс-служба ДЧС ВКО





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО





Спасатели напоминают:

в непогоду и в темное время суток не выезжать в труднодоступную местность;

направляясь за пределы города, о состоянии дорог можно узнавать в мобильном приложении "Дармен";

собираясь в дорогу, в автомобиле всегда иметь аптечку, трос, заряженный телефон, о своем нахождении и планируемом времени возвращения сообщать близким;

в экстренной ситуации сообщать по номеру 112.

Ранее спасатели ДЧС ВКО провели профилактический рейд на льду, чтобы предупредить несчастные случаи и подробно проинструктировать рыболовов, как выходить на лед безопасно.

