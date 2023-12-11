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Антисанитария и отец на полу: в Павлодаре у неблагополучной семьи забрали трех детей

Антисанитария и отец на полу: в Павлодаре у неблагополучной семьи забрали трех детей Фото: pixabay
Троих малолетних детей, проживающих в нечеловеческих условиях со своими родителями, обнаружили полицейские Павлодара, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, приехавшие по адресу стражи порядка увидели в квартире антисанитарию, а пьяный отец семейства спал на полу в одной из комнат.

"Установлено, что родители детей ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, наплевательски относятся к собственным детям. В доме не было продуктов питания, не соблюдались санитарные нормы, у детей отсутствовали спальные места, в комнатах полная антисанитария. Малолетние дети 2019, 2021 и 2021 годов рождения не состояли на учете в поликлинике".Арман Каптаев, первый заместитель начальника УП Павлодара

Также сказано, что сотрудники полиции и органами опеки приняли решение немедленно забрать малолетних из семьи и поместить их в Дом ребенка.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении родителей 2001 и 2002 годов рождения составлен административный материал по статье 127 части 1 КРКоАП, и направлен в суд для рассмотрения. Кроме того, поведение родителей будет рассмотрено на городской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Стоит отметить, на сегодняшний день на учете органов внутренних дел области состоит 288 неблагополучных семей.

Летом 2023 года сообщалось, что в Алматы обнаружили детей-маугли. Их мать лишат родительских прав.

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Анастасия Московчук
Павлодар
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