В Жезказгане дети оказались в запертой квартире с задымлением

В Жезказгане 19 сентября трое малолетних детей были спасены из задымленной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается МЧС РК, инцидент произошел в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Соседи вызвали экстренные службы после того, как услышали испуганные крики детей и почувствовали запах дыма.

По прибытии на место огнеборцы вскрыли запертую дверь и эвакуировали троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Причиной задымления стала подгоревшая пища, оставленная в духовой печи.





Медики осмотрели детей на месте, госпитализация не потребовалась. Причины, по которым дети остались без присмотра, выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

