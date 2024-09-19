Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Жезказгане дети оказались в запертой квартире с задымлением

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 19:32 Фото: Zakon.kz
В Жезказгане 19 сентября трое малолетних детей были спасены из задымленной квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается МЧС РК, инцидент произошел в одной из квартир на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Соседи вызвали экстренные службы после того, как услышали испуганные крики детей и почувствовали запах дыма.

По прибытии на место огнеборцы вскрыли запертую дверь и эвакуировали троих детей 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Причиной задымления стала подгоревшая пища, оставленная в духовой печи.


Медики осмотрели детей на месте, госпитализация не потребовалась. Причины, по которым дети остались без присмотра, выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы произошел пожар, в результате которого погиб ребенок.

Читайте также

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Девятилетний мальчик погиб после падения с качелей на игровой площадке близ Актобе
В Павлодаре студент напал с ножом на педагога
В Павлодаре студент напал с ножом на педагога
Однозначно суицид: замминистра о падении школьниц с высотки в Алматы
Однозначно суицид: замминистра о падении школьниц с высотки в Алматы
Диана Абдуллаева
МЧС РК Жезказган Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
Семья
Стало известно, кого первым обнял Димаш Кудайберген после концерта в Астане
Всемирные игры кочевников
Россия выразила желание провести Всемирные игры кочевников
Фейковые новости, фейковая рассылка
Казахстанцы, родившиеся с 1949 по 2010 год, получат по 70 тысяч тенге – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: