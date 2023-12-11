Дикая косуля бегала по Кокшетау

Фото: скриншот видео

В Кокшетау на камеры видеонаблюдения попала косуля. Она встревоженно бегала по городу, сообщает Zakon.kz.

9 декабря ЦОУ УП города зафиксировали пробегающую сибирскую косулю на пересечении улиц Абая и Назарбаева. Полицейские выехали на место и выпроводили животное с проезжей части.

Аналогичная история произошла и в Атбасарском районе. "Всему виной то, что у диких животных еще не закончилась зимняя миграция, во время которой копытные возвращаются со своих летних пастбищ в зимнюю среду обитания", – рассказали в полиции. Ранее зайца напротив Дома министерств в Астане сняли на видео. Читайте также Молодожены устроили беспредел на дороге и стрельбу в Туркестанской области

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