Дикая косуля бегала по Кокшетау
Фото: скриншот видео
В Кокшетау на камеры видеонаблюдения попала косуля. Она встревоженно бегала по городу, сообщает Zakon.kz.
9 декабря ЦОУ УП города зафиксировали пробегающую сибирскую косулю на пересечении улиц Абая и Назарбаева.
Полицейские выехали на место и выпроводили животное с проезжей части.
Аналогичная история произошла и в Атбасарском районе.
"Всему виной то, что у диких животных еще не закончилась зимняя миграция, во время которой копытные возвращаются со своих летних пастбищ в зимнюю среду обитания", – рассказали в полиции.
Ранее зайца напротив Дома министерств в Астане сняли на видео.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript