Изнасилование девочки-подростка полицейскими в Алматы прокомментировал глава МВД

11 декабря 2023 года министр внутренних дел РК Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса Парламента страны подтвердил факт изнасилования капитанами полиции девочки-подростка в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов подтвердил, что в Алматы два капитана полиции изнасиловали 14-летнюю девочку-подростка.

"К сожалению, такой факт имел место. Бывшие работники на сегодняшний день совершили данное преступление. Сразу же была проведена дисциплинарная комиссия, данные люди уволены по отрицательным мотивам. В рамках уголовного дела они также взяты под арест. На сегодняшний день проводится проверка", – рассказал глава МВД.

По его словам, на момент совершения преступления они были в рядах органов.

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