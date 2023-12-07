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Учителя заподозрили в педофилии в Кызылординской области

Учителя заподозрили в педофилии в Кызылординской области Фото: freepik
7 декабря 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в Кызылординской области учителя физкультуры якобы посадили в следственный изолятор по подозрению в педофилии. На это отреагировали в областном управлении образования, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале egovpress, речь о сотруднике школы №176.

"Некоторые источники сообщают, что в школе №176 Кызылординской области учителя физкультуры посадили в СИЗО по подозрению в педофилии в отношении ученицы четвертого класса", – говорится в сообщении.

Информацию прокомментировали в Управлении образования Кызылординской области.

"Касательно вопроса, поднятого по школе №11 пос. Тасбогет. По словам сотрудника школы, с его стороны не было предпринято каких-либо чрезмерных действий. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование для установления истины", – отметили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz.

В областном управлении образования заверили, что по результатам расследования "будут приняты соответствующие меры".

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