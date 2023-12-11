Три человека погибли в результате взрыва в Костанае — поиски завершены

Взрыв газо-воздушной смеси произошел 11 декабря в 12:36 в жилом массиве Амангельды. В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. Троих человек спасти не удалось, сообщает Zakon.kz.

Спасательные работы на территории жилого массива Амангельды в Костанае завершены.

В результате поисково-спасательных работ было спасено 12 человек. Троих человек спасти не удалось, сообщает "Алау".

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В областную больницу госпитализировали четыре человека, в городскую больницу – шесть человек. Самостоятельно для получения медицинской помощи обратился один человек, еще один человек отказался от госпитализации. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс необходимых медицинских услуг.



11 декабря 2023 года в Костанае в жилом массиве Амангельды произошел взрыв газо-воздушной смеси. Сообщалось, что под завалами находятся семь человек, на месте развернут оперативный штаб.