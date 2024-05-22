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"Список Айки": накажут ли эскортниц и их клиентов

&quot;Список Айки&quot;: накажут ли эскортниц и их клиентов, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:13 Фото: Zakon.kz/Тамила Муратбек
Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса 22 мая 2024 года прокомментировал дело со "списком Айки" и высказался о наказании для эскортниц и их клиентов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замглавы МВД, девушки, предоставляющие интимные услуги, также будут наказаны.

"В части привлечения к ответственности лиц, которые предоставляли интимные услуги, они привлекаются к административной ответственности. Сроки привлечения к адмответственности очень ограничены, поэтому в каждом случае подход будет индивидуальный", – сказал Марат Кожаев.

Он также ответил на вопрос, поддерживает ли идею наказывать клиентов.

"Лично я поддерживаю", – добавил Марат Кожаев.

21 мая 2024 года в Алматы вынесли приговор организаторше бизнеса по предоставлению элитных эскортниц.

О задержании осужденной стало известно в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что 25-летняя сводница вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам.

Стоимость "встреч" варьировалась от 500 тыс. тенге за один час. Обороты ее денежных средств за 2022 год составили свыше 209 млн тенге. В Сети "блогерша" имела широкую аудиторию в более чем 100 тыс. подписчиков.

Во время обысков у подозреваемой изъяли ежедневник с записями по криминальному "бизнесу". Позже стало известно, что в Сеть утекли данные клиентов элитных эскортниц, которые были в записях задержанной. Якобы в скандальном списке фигурировали известные казахстанские личности. Он получил название "список Айки".

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