Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы

11 декабря 2023 года в Казнете появилось видео, на кадрах которого троллейбус съезжает с дороги по улице Тимирязева и катится на тротуар. К счастью, как рассказали Zakon.kz в городской полиции, никто не пострадал.

По данным ведомства, инцидент произошел в Бостандыкском районе.

"Данное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и Lexus случилось в 14:10. В результате ДТП пострадавших нет". Пресс-служба ДП Алматы

Факт, как уточнили в пресс-службе, расследуют правоохранители местного района.

В сентябре 2023 года в социальных сетях появилось видео, как автобус без водителя попал в ДТП в Алматы.

Материал по теме Оставленный без присмотра автобус устроил массовое ДТП на проспекте Абая в Алматы

ДТП тогда произошло на проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра.