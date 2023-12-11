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Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы

Неуправляемый троллейбус выехал с дороги в Алматы Фото: Zakon.kz
11 декабря 2023 года в Казнете появилось видео, на кадрах которого троллейбус съезжает с дороги по улице Тимирязева и катится на тротуар. К счастью, как рассказали Zakon.kz в городской полиции, никто не пострадал.

По данным ведомства, инцидент произошел в Бостандыкском районе.

"Данное дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и Lexus случилось в 14:10. В результате ДТП пострадавших нет".Пресс-служба ДП Алматы

Факт, как уточнили в пресс-службе, расследуют правоохранители местного района.

В сентябре 2023 года в социальных сетях появилось видео, как автобус без водителя попал в ДТП в Алматы.

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ДТП тогда произошло на проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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