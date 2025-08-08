#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
539.49
627.7
6.75
Происшествия

Троллейбус с пассажирами влетел в остановочный комплекс в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 23:01 Фото: Zakon.kz
Серьезная авария произошла в Алматы на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова. Троллейбус 11 маршрута врезался в остановочный комплекс, сообщает Zakon.kz.

Троллейбус ехал по улице Тимирязева. Недалеко от улицы Байтурсынова он неожиданно свернул на остановочный комплекс и буквально разнес его.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека.

Фото: Zakon.kz

Одна из пострадавших – 19-летняя девушка. По словам очевидцев, в момент столкновения она находилась в троллейбусе. Известно, что осколок стекла попал ей в глаз.

Фото: Zakon.kz

Вторая пострадавшая находилась на остановке. Какие травмы она получила, пока неизвестно.

Фото: Zakon.kz

Приехавшие медики госпитализировали только двух человек. Остальных осмотрели и отпустили домой.

Фото: Zakon.kz

По словам водителя троллейбуса, авария произошла из-за того, что во время движения у него взорвалось колесо, поэтому он потерял управление.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все детали произошедшего.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что авария на переезде Кызылсай – Шымкент изменила график поездов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Глава МВД взял под личный контроль дело об избиении детей в Жамбылской области
Происшествия
22:27, 08 августа 2025
Глава МВД взял под личный контроль дело об избиении детей в Жамбылской области
В Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя
Происшествия
21:44, 08 августа 2025
В Алматы осудили мужчину, пытавшегося задушить лебедя
Полицейские не дали жительнице Уральска спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома
Происшествия
20:40, 08 августа 2025
Полицейские не дали жительнице Уральска спрыгнуть с крыши пятиэтажного жилого дома
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: