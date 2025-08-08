Троллейбус с пассажирами влетел в остановочный комплекс в Алматы

Серьезная авария произошла в Алматы на пересечении улиц Тимирязева и Байтурсынова. Троллейбус 11 маршрута врезался в остановочный комплекс, сообщает Zakon.kz.

Троллейбус ехал по улице Тимирязева. Недалеко от улицы Байтурсынова он неожиданно свернул на остановочный комплекс и буквально разнес его.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали два человека.

Одна из пострадавших – 19-летняя девушка. По словам очевидцев, в момент столкновения она находилась в троллейбусе. Известно, что осколок стекла попал ей в глаз.

Вторая пострадавшая находилась на остановке. Какие травмы она получила, пока неизвестно.

Приехавшие медики госпитализировали только двух человек. Остальных осмотрели и отпустили домой.

По словам водителя троллейбуса, авария произошла из-за того, что во время движения у него взорвалось колесо, поэтому он потерял управление.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить все детали произошедшего.

