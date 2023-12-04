70 человек эвакуировали из-за пожара в Алматы

В Алматы 3 декабря в четырехэтажном доме произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

3 декабря в 20:17 поступило сообщение о пожаре по адресу Бостандыкский район, ул. Розыбакиева, д. 208.



По прибытии через четыре минуты пожарные обнаружили короткое замыкание с последующим горением в электрощитовых на 3, 4-ом этажах 4-х этажного жилого дома.

"На лестничных клетках создалось плотное задымление, возникла угроза жизни и здоровью жильцов, заблокированных в квартирах", – говорится в сообщении.

Были сформированы звеня газодымозащитной службы, с помощью которых пожарные вывели жильцов в количестве четырех человек – хозяина квартиры, его супругу, дочь 1999г.р и 71-летнего дедушку на свежий воздух. Всего эвакуировали 70 человек.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар ликвидировали в 20:40. Жертв и пострадавших. От госпитализации спасенные отказались.



На месте происшествия ДЧС организовали пункт обогрева для жильцов.

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