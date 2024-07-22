В частном доме Алматы ликвидировали нарколабораторию
Фото: Zakon.kz
22 июля в одном из частных домов Наурызбайского района города Алматы полицейские ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, в погребе придомовой пристройки обнаружены:
- стеклянные тары с наслоением, прекурсоры;
- канистры с химикатами и отходами синтеза;
- весы и мешалка;
- камера для синтеза;
- емкости с жидкостью темно-желтого цвета;
- респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи кг. Оперативным путем установлено, что изготовителю синтетических наркотиков помогали двое его знакомых. Все трое задержаны в разных частях города и взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.
Подобную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков в Туркестанской области ранее ликвидировал комитет национальной безопасности.
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