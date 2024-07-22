В частном доме Алматы ликвидировали нарколабораторию

22 июля в одном из частных домов Наурызбайского района города Алматы полицейские ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в погребе придомовой пристройки обнаружены:

стеклянные тары с наслоением, прекурсоры;

канистры с химикатами и отходами синтеза;

весы и мешалка;

камера для синтеза;

емкости с жидкостью темно-желтого цвета;

респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи кг. Оперативным путем установлено, что изготовителю синтетических наркотиков помогали двое его знакомых. Все трое задержаны в разных частях города и взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

Подобную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков в Туркестанской области ранее ликвидировал комитет национальной безопасности.