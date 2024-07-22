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В частном доме Алматы ликвидировали нарколабораторию

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 03:00 Фото: Zakon.kz
22 июля в одном из частных домов Наурызбайского района города Алматы полицейские ликвидировали нарколабораторию, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, в погребе придомовой пристройки обнаружены:

  • стеклянные тары с наслоением, прекурсоры;
  • канистры с химикатами и отходами синтеза;
  • весы и мешалка;
  • камера для синтеза;
  • емкости с жидкостью темно-желтого цвета;
  • респираторные маски, комбинезон для химических работ и другой инвентарь.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются мефедроном. Общий вес прекурсоров составил более семи кг. Оперативным путем установлено, что изготовителю синтетических наркотиков помогали двое его знакомых. Все трое задержаны в разных частях города и взяты под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование.

Подобную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков в Туркестанской области ранее ликвидировал комитет национальной безопасности.

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