В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Фото: Zakon.kz
12 декабря 2023 года пассажиры авиакомпании Qazaq Air больше 40 минут провели в салоне незаведенного самолета с минусовой температурой, сообщает Zakon.kz.
Видео очевидцев размещено на странице в Instagram @umarovnews.
Воздушное судно должно было покинуть аэропорт столицы сегодня, 12 декабря в 07.40.
Один из пассажиров заявил:
"У нас шел пар из рта. Замерзли ноги, руки. Они нас закрыли в самолете и держали, обещая нам, что мы вылетим на самолете, у которого не работают двигатели. Выпустили нас обратно в аэропорт, когда прошел почти час".
Стоит отметить, что рейс откладывали трижды. Многие сдали билет.
В авиакомпании Qazaq Air прокомментировали задержку рейса IQ399 по маршруту Астана–Актобе. Отмечено, что это произошло из-за экстремальной минусовой температуры в Астане.
"Из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты и поэтому двигатель не запускался. В таких случаях аэропорт предоставляет универсальный моторный подогреватель. Из-за нехватки необходимой техники в аэропорту Астаны, на запуск двигателя самолета потребовалось продолжительное время". Qazaq Air
30 октября 2023 года пассажир самолета, летевшего в Атырау, снял на видео заклеенный изолентой иллюминатор. Короткий ролик вызвал беспокойство у пользователей Сети. Тогда это также произошло в самолете в авиакомпании Qazaq Air.
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