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В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз

В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз Фото: Zakon.kz
12 декабря 2023 года пассажиры авиакомпании Qazaq Air больше 40 минут провели в салоне незаведенного самолета с минусовой температурой, сообщает Zakon.kz.

Видео очевидцев размещено на странице в Instagram @umarovnews.

Воздушное судно должно было покинуть аэропорт столицы сегодня, 12 декабря в 07.40.

Один из пассажиров заявил:

"У нас шел пар из рта. Замерзли ноги, руки. Они нас закрыли в самолете и держали, обещая нам, что мы вылетим на самолете, у которого не работают двигатели. Выпустили нас обратно в аэропорт, когда прошел почти час".

Стоит отметить, что рейс откладывали трижды. Многие сдали билет.

В авиакомпании Qazaq Air прокомментировали задержку рейса IQ399 по маршруту Астана–Актобе. Отмечено, что это произошло из-за экстремальной минусовой температуры в Астане.

"Из-за высокой вязкости масла в двигателе турбина на запуске не набирала нужные обороты и поэтому двигатель не запускался. В таких случаях аэропорт предоставляет универсальный моторный подогреватель. Из-за нехватки необходимой техники в аэропорту Астаны, на запуск двигателя самолета потребовалось продолжительное время". Qazaq Air

30 октября 2023 года пассажир самолета, летевшего в Атырау, снял на видео заклеенный изолентой иллюминатор. Короткий ролик вызвал беспокойство у пользователей Сети. Тогда это также произошло в самолете в авиакомпании Qazaq Air.

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