#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Общество

Полиция предупредила ночные клубы Алматы

ночной клуб, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 12:16 Фото: freepik
Полиция Алматы провела профилактическую встречу с владельцами и представителями увеселительных заведений города, чтобы обсудить меры по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Основной акцент был сделан на недопущении распространения наркотических средств и психотропных веществ в ночных клубах, барах и кафе, а также на ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за подобные нарушения, передает пресс-служба МВД РК 7 февраля 2026 года.

В ходе мероприятия участникам показали социальные видеоролики и записи реальных задержаний, которые происходили в увеселительных заведениях. Представителям бизнеса разъяснили возможные правовые последствия как для посетителей, так и для самих заведений, если будут выявлены факты незаконного оборота наркотиков. Особое внимание уделили взаимодействию полиции и администрации заведений, своевременному информированию о подозрительных случаях и выработке совместных мер по предупреждению правонарушений.

"Увеселительные заведения – это места массового пребывания людей, и именно здесь вопросы безопасности выходят на первый план. Наша задача – профилактика. Мы нацелены на сотрудничество с владельцами и персоналом заведений, чтобы исключить любые попытки распространения наркотиков и обеспечить безопасную среду для горожан", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

В завершение встречи участники провели открытый диалог, обсудили проблемные вопросы и договорились продолжить совместную профилактическую работу.

Ранее мы сообщали, что спасатели вызволили пять человек из снежного заноса в Акмолинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Рейды на пешеходов проводит полиция Алматы
13:49, Сегодня
Рейды на пешеходов проводит полиция Алматы
Полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения
18:38, 22 июля 2025
Полиция Алматы провела массовые проверки ночных клубов и выявила нарушения
В полиции определили самые "злачные" заведения Алматы
02:40, 07 февраля 2025
В полиции определили самые "злачные" заведения Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
19:54, Сегодня
Противостояние Казахстан - Украина состоялось в полуфинале Paris Grand Slam-2026
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
19:33, Сегодня
Шок: Казахстан проиграл Монако в Кубке Дэвиса
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
19:32, Сегодня
Пять медалей завоевал Казахстан на чемпионате Азии по велоспорту
Zagreb Open: четыре борца из Казахстана узнали плохую для себя новость
19:19, Сегодня
Zagreb Open: четыре борца из Казахстана узнали плохую для себя новость
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: