Полиция предупредила ночные клубы Алматы

Полиция Алматы провела профилактическую встречу с владельцами и представителями увеселительных заведений города, чтобы обсудить меры по обеспечению общественной безопасности и предотвращению правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Основной акцент был сделан на недопущении распространения наркотических средств и психотропных веществ в ночных клубах, барах и кафе, а также на ответственности, предусмотренной действующим законодательством, за подобные нарушения, передает пресс-служба МВД РК 7 февраля 2026 года.

В ходе мероприятия участникам показали социальные видеоролики и записи реальных задержаний, которые происходили в увеселительных заведениях. Представителям бизнеса разъяснили возможные правовые последствия как для посетителей, так и для самих заведений, если будут выявлены факты незаконного оборота наркотиков. Особое внимание уделили взаимодействию полиции и администрации заведений, своевременному информированию о подозрительных случаях и выработке совместных мер по предупреждению правонарушений.

"Увеселительные заведения – это места массового пребывания людей, и именно здесь вопросы безопасности выходят на первый план. Наша задача – профилактика. Мы нацелены на сотрудничество с владельцами и персоналом заведений, чтобы исключить любые попытки распространения наркотиков и обеспечить безопасную среду для горожан", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

В завершение встречи участники провели открытый диалог, обсудили проблемные вопросы и договорились продолжить совместную профилактическую работу.

