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Законодательство РК

Шантаж откровенным фото: в Туркестанской области вынесли приговор убийце девятиклассницы

приговор Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области завершился громкий судебный процесс. Двум подсудимым, которых обвиняли в убийстве и шантаже школьницы из села Торткуль вынесли приговор. По приговору один из подсудимых проведет в колонии 16 лет, второй в свою очередь отделался условным сроком, сообщает Zakon.kz.

Дело в открытом порядке рассматривали в специализированном межрайонном суде региона. Подсудимым гособвинитель инкриминировал сразу несколько статей: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений", "Вымогательство" и "Убийство". Подсудимые свою вину частично признали и попросили не назначать им наказания связанные с лишением свободы. Вердиктом судьи один из подсудимых проведет в колонии 16 лет. Второму в свою очередь назначили ограничение свободы, его признали виновным в недонесении о преступлении.

"Приговором суда подсудимый Б. признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьи "Вымогательство" и "Убийство" Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, в виде отбывания наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Подсудимый Т. признан виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 434 УК РК и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 4 месяцев", – рассказал корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь Туркестанского областного суда Асет Серикбай.

По материалам дела, в апреле 2023 года подсудимый Б. через социальную сеть Telegram, получил интимные фотографии школьницы от своего знакомого, сообщника подсудимого Т. После этого подсудимый Б. встретился со своим знакомым Т. и предложил ему вымогать с Аружан 1 млн тенге. Когда подсудимый Т. начал отказываться от такого предложения, он пригрозил ему, что применит против него силу в случае несогласия. В итоге, во время встречи с Аружан, между шантажистами и девятиклассницей произошла ссора, которая переросла в убийство. По данным следствия, погибшей нанесли два ножевых ранения в грудь, а после сбросили в канал.

"Подсудимые по предварительному сговору 08.04.2023 года около 23:00 часов вызвали на встречу потерпевшую А. возле ее дома где протекала речка "Тас-арык". В тот момент, когда потерпевший Б. попросил у потерпевшей деньги в размере одного млн тенге, угрожая ей тем, что опубликует ее интимные фотографии. Однако потерпевшая заявила, что не имеет таких средств, и что намерена сообщить родственникам о данном факте и написать заявление в правоохранительные органы. После чего подсудимые в целях сокрытия своего преступления в виде вымогательства, прикрывая рот потерпевшей А. своей одеждой, дважды наносят удар в левую часть грудной клетки, тем самым подсудимые умышленно убив человека, сбрасывают тело в близлежащую речку", – сообщил Серикбай.

Известно, что Аружан одноклассники называют скромной и воспитанной девочкой. Ее предполагаемого убийцу тоже характеризуют с положительной стороны. Более того, 11-классника называют кротким и где-то даже трусливым. Родные погибшей в свою очередь говорили, что оба подсудимых – сыновья непростых людей в селе. А само фото – явный фотошоп.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Обжалуют ли осужденные вердикт представителя Фемиды, пока остается загадкой.

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