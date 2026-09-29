"Нанес 22 ножевых ранения": убийце павлодарского бизнесмена вынесли приговор

В Павлодаре вынесли приговор обвиняемому в жестоком убийстве бизнесмена, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Irbistv.kz, бизнесмен Асулан Нурмагамбетов пропал в феврале 2025 года. Спустя трое суток, его тело было обнаружено во дворе дома. Как установило следствие, мужчине в гараже нанесли 22 удара охотничьим ножом. При этом камеру видеонаблюдения преступник закрыл перчаткой.

Подозреваемым оказался предприниматель, с которым у погибшего были деловые отношения. Подозреваемый успел скрыться в России, однако его все же задержали и экстрадировали в Казахстан. В качестве мотива убийства выдвинули – долг. 29 сентября 2026 года оглашен приговор.

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 99 ч. 2 п. 5 УК РК и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – огласила приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнур Юсупова.

Санкция статьи "Убийство, совершенное с особой жестокостью" предусматривает от 15 до 20 лет заключения, либо пожизненное лишение свободы.

В суде учли отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств. Однако родственники погибшего с таким вердиктом не согласны.

"Он не пожалел моего брата, я не пожалею его. Я иду до конца. Буду идти по мере своей возможности. Меня этот срок не устраивает – 15 лет, из них уже почти два года. Год в СИЗО сидел, день за полтора считается. Почти он, получается, два года уже отсидел. Это 13 лет. Меня не устраивает. Этому человеку после этого – 22 ножевых ранения, там смотреть не на что было", – заявила сестра Асулана Нурмагамбетова Гульжихан Рыспаева.

По приговору суда обвиняемый также должен выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда. Супруге – восемь млн тенге, его сестрам и брату – по одну млн тенге. Кроме того, осужденный обязан возместить им расходы на адвокатов и похороны.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 52-летний предприниматель Асулан Нурмагамбетов пропал по пути на работу зимой 2025 года. Позже его нашли мертвым. Судмедэксперты насчитали 22 ножевых ранения.