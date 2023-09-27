Каждое четвертое интернет-мошенничество в Казахстане совершают в Астане

Представители столичного Департамента полиции рассказали о том, сколько раз интернет-мошенники обманывали астанчан в этом году и на какие суммы, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на брифинге столичной службы коммуникаций 27 сентября начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Астаны Дастан Калиев, на фоне киберпреступлений кражи, грабежи и разбои уже отходят на второй план.



"В текущем году в Астане зарегистрировали 3710 уголовных правонарушений с использованием информационных технологий. Ущерб, нанесенный жителям столицы, превышает 2 млрд 600 млн тенге. По республике зарегистрировали 15 559 фактов, то есть каждое четвертое интернет-мошенничество совершают в отношении жителей Астаны". Дастан Калиев

Он также подчеркнул, что не каждый пострадавший от действий интернет-мошенников обращается в правоохранительные органы. А значит, реальные показатели значительно выше названных.



В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 27 сентября рассказали, каким образом личные данные казахстанцев попали в открытый доступ.