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Законодательство РК

Необычную кражу раскрыли полицейские Семея

кот, кража, Семей Фото: pixabay
В полицию Семея обратился владелец кафе, который сообщил, что с территории заведения, расположенного в центре города, кто-то похитил породистого кота, сообщает Zakon.kz.

Кот жил на территории кафе и являлся любимцем персонала, а также постоянных посетители заведения. После его пропажи хозяин, обратился в полицию. Сотрудники полиции вычислили вора по камерам видеонаблюдения. Ей оказалась жительница Абайской области.

"Женщина объяснила следователям, что животное очень ей понравилось. В настоящее время в отношении нее выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 188 УК РК "Кража". 37-летней любительнице кошек грозит до трех лет лишения свободы. Полицейские сразу вернули британца обратно в семью. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Ранее сообщалось что, жительнице Павлодара грозит месяц заключения под стражей на жестокое обращение с животным. Женщина облила кошку уксусом, действия запечатлела камера наблюдения.

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