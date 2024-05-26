Полиция Семея борется с интернет-мошенничеством

25 мая в целях профилактики интернет-мошенничества сотрудники полиции Семея обратились к жителям и гостям города, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Абайской области, для прямого контакта с потенциальными жертвами интернет-мошенничества был выбран футбольный матч Елемай – Туран.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Учитывая, что игра собрала свыше 9 тыс. человек, сотрудники полиции города Семея активно раздавали буклеты с информацией о профилактике интернет-мошенничества всем пришедшим на стадион "Спартак".

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Помимо этого на стадионе запускалось голосовое оповещение, а также транслировался видеоролик профилактического содержания "Как не стать жертвой интернет-мошенников".

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Мошенники не перестают удивлять и придумывать новые схемы обмана. К примеру, в последнее время злоумышленники активно используют имена акимов.