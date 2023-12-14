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45 машин вызволили казахстанские дорожники из снежного плена

заснеженная дорога Фото: скриншот видео
Силами дорожников "КазАвтоЖол" на автомобильной трассе Алматы – Ташкент – Термез, 160-238 км, из снежного плена вызволены 15 легковых, 30 большегрузных машин, в которых находились 96 человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе компании, всем оказана необходимая помощь в виде горячего питания, питья и ГСМ. Все пассажиры были размещены в пунктах обогрева.

"Несмотря на предупреждения дорожников и полиции водители выезжают на трассы республиканского значения, подвергая себя опасности, а также отвлекая от основной работы специальную технику. Дорожниками проводится круглосуточное патрулирование с целью незамедлительного реагирования", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские поезда эвакуировали более 300 человек, застрявших на дороге из-за непогоды.

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