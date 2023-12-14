Казахстанские поезда эвакуировали более 300 человек, застрявших на дороге

С 13 по 14 декабря в сложных условиях снегопада, морозов и закрытия автомобильных дорог АО "Пассажирские перевозки" совместно с другими перевозчиками организовало вывоз людей, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в компании, пассажирские поезда перевезли со станции Боранды до станций Шымкент и Тюлькубас более 300 человек из зоны непогоды. Так, до Шымкента доставлено 240 пассажиров поездами №33 Алматы – Актобе и №77 Алматы – Мангистау. Еще 108 пассажиров перевезено поездом №55 Кокшетау – Кызылорда.



"Несмотря на непогоду движение пассажирских поездов не останавливается. Все структурные подразделения железной дороги обеспечивали безопасную перевозку пассажиров", – резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане закрыли 24 дороги.