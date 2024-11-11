Заметенные снегом: казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена

Фото: pixabay

11 ноября 2024 года в службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в попытках сократить путь китайские туристы съехали с трассы. Мужчин обнаружили спасатели в 15 км от села Аккора Каркаралинского района. Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались. МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе. Ранее сообщалось, что пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО.



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