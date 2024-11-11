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Заметенные снегом: казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена

Казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 08:06 Фото: pixabay
11 ноября 2024 года в службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, в попытках сократить путь китайские туристы съехали с трассы. Мужчин обнаружили спасатели в 15 км от села Аккора Каркаралинского района.

Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе.

Ранее сообщалось, что пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО.

Аксинья Титова
Погода МЧС РК Китай 2024 год Спасатели Туризм Снегопады
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