Заметенные снегом: казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена
Фото: pixabay
11 ноября 2024 года в службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могли самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, в попытках сократить путь китайские туристы съехали с трассы. Мужчин обнаружили спасатели в 15 км от села Аккора Каркаралинского района.
Автомобиль отбуксировали на трассу и сопроводили до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
МЧС напоминает, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе.
Ранее сообщалось, что пожилого обессиленного мужчину, который в метель заблудился в горах, нашли в ВКО.
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