#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
519.58
609.36
6.63
Мир

Американец угнал автомобиль и выбросил из него семимесячного малыша по дороге

американец угнал автомобиль и выбросил малыша из машины, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:50 Фото: pixabay
В Чикаго, в районе улицы Рузвельт в Норт-Лондейле, преступник угнал автомобиль с семимесячным ребенком, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным CBS News, родители оставили малыша в заведенной машине на заправке, а когда вернулись, не нашли ни ребенка, ни автомобиль.

Позже проезжавший мимо церкви водитель услышал плач ребенка, остановился и нашел его рядом с храмом. Младенец был пристегнут к автомобильному креслу. Отмечается, что окно он открыл только потому, что у него сломался кондиционер. В итоге мужчина позвонил в 911, затем ребенка отдали семье, которая "была в панике".

Как уточняется, в угоне подозревают 38-летнего Джереми Очоа.

Ранее сообщалось, что казахстанец купил угнанную в Украине машину и лишился ее через несколько лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Собака спасла жителей целой деревни в Индии
Мир
18:34, Сегодня
Собака спасла жителей целой деревни в Индии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: