Американец угнал автомобиль и выбросил из него семимесячного малыша по дороге

В Чикаго, в районе улицы Рузвельт в Норт-Лондейле, преступник угнал автомобиль с семимесячным ребенком, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным CBS News, родители оставили малыша в заведенной машине на заправке, а когда вернулись, не нашли ни ребенка, ни автомобиль.

Позже проезжавший мимо церкви водитель услышал плач ребенка, остановился и нашел его рядом с храмом. Младенец был пристегнут к автомобильному креслу. Отмечается, что окно он открыл только потому, что у него сломался кондиционер. В итоге мужчина позвонил в 911, затем ребенка отдали семье, которая "была в панике".

Как уточняется, в угоне подозревают 38-летнего Джереми Очоа.

Ранее сообщалось, что казахстанец купил угнанную в Украине машину и лишился ее через несколько лет.