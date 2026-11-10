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Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в собственной квартире на юге Казахстана

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 23:58 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Терискей. В результате происшествия погиб 67-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 10 ноября 2026 года сайт телеканала "Отырар", по информации Департамента по чрезвычайным ситуациям города, возгорание произошло в квартире многоэтажного дома. На площади 4 кв. м горели домашние вещи.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали по лестничному маршу восемь человек, в том числе одного ребенка. Возгорание удалось ликвидировать.

Во время обследования квартиры спасатели обнаружили тело мужчины 1959 года рождения.

"По факту пожара Управление по чрезвычайным ситуациям Аль-Фарабийского района зарегистрировало уголовное дело по части 2 статьи 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан – нарушение требований пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Назначены необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия, в ходе которых предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Астане загорелось двухэтажное кафе.

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Канат Болысбек
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