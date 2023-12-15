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Законодательство РК

Экс-прокурор устроил смертельную драку в одном из баров Актау

Экс-прокурор устроил смертельную драку в одном из баров Актау Фото: gov.kz
По предварительным данным следствия, конфликт произошел 10 декабря в одном из баров Актау. Завязалась драка, в ходе которой мужчина получил травмы и скончался в больнице 15 декабря. Подозреваемый, работавший ранее в прокуратуре, взят под стражу, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 106 УК РК, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 

С санкции суда бывший работник надзорного ведомства находится под стражей. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

"Подозреваемый с санкции суда взят под стражу сроком на два месяца. Ход расследования находится на контроле", – сообщили в надзорном органе.

Двумя неделями ранее в Актау был задержан начальник местной полицейской службы и еще один сотрудник правоохранительных органов. Драка случилась в ночь с 26 на 27 ноября в одном из развлекательных заведений. 

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали ситуацию, подтвердив, что по данному факту начато досудебное расследование, а также уволены два сотрудника, однако, отказались раскрывать имена и должности подозреваемых.

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