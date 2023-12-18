Массовая драка произошла у спортивного бара в Актау

Драку между мужчинами сняли на видео у бара в 19 микрорайоне города Актау. Кадры массовой драки распространились в социальной сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на очевидцев, в ночь на 17 декабря между посетителями спортивного бара произошла потасовка. Баталия развернулась на улице у входа в заведение.

На кадрах видно, что первыми на месте оказались бойцы быстрого реагирования. Даже они не смогли остановить противостояние между мужчинами, один из которых бросился в драку, держа в руках булыжник, и ударил им своего оппонента. Вскоре прибыла полиция, которая задержала участников инцидента.

"В Управление полиции доставлены 33 и 34-летние подозреваемые. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 293 УК РК Хулиганство". Пресс-служба ДП Мангистауской области

В данное время ведется расследование.





Участникам драки может грозить штраф в размере до 5 тыс. МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что полиция ведет расследование после массовой драки школьников в Алматинской области.