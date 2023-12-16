Двойное убийство в Актобе: выживая девочка дала показания в суде

В Актобе рассматривают дело об убийстве местной жительницы и ее 16-летнего сына, которое произошло в марте этого года. Выжившая после нападения 13-летняя дочь погибшей рассказала подробности в суде, сообщает Zakon.kz.

Единственный подозреваемый по делу об убийстве 35-летней жительницы Актобе и ее сына-подростка, скончался в следственном изоляторе во время расследования. Не смотря на это, его родные настояли на судебном разбирательстве, так как считают, что мужчина был не виновен, пишет Диапазон.

Во время очередного процесса суд выслушал показания выжившей после нападения девочки, дочери погибшей женщины. Она рассказала, как выжила и как сложно ей было вызвать помощь.

"Я зашла в зал и увидела брата. Там же стоял мужчина, высокий и худой, в панамке, он спросил, есть ли кто-то еще дома. Я сказала, что не знаю. Он стал душить меня, положил на пол, я пыталась сопротивляться, пыталась убрать его руку, но потом потеряла сознание. Как наносил удары ножом я не знаю, я на тот момент была без сознания. Когда я пришла в себя, его уже не было. Рядом был брат, я увидела кровь на его голове", – рассказала суду потерпевшая.

Девочка несколько раз пыталась вызвать скорую, но после ранения было сложно нажимать кнопки телефона, рассказала она. После того, как удалось дозвониться, в службе спасения приняли ее звонок за шутку и посоветовали не баловаться. Врачи приехали на вызов только спустя 55 минут.

Нападавшего на нее она опознала по голосу и по телосложению, ей показывали записи допроса задержанного, она уверена, что это был именно он.

Пострадавшая также рассказала, что у мамы и брата не было врагов. Слова ее подтвердила сестра погибшей женщины.

"Она была оператором службы доставки, была также мастером по маникюру на дому. Долгов у нее не было, она бы сказала. Была только ипотека у нее 126 тысяч, платила сама. Она была в нормальных отношениях со всеми, всегда на позитиве, наша зажигалочка, веселая и спокойная", – рассказала женщина.

В суде также опросили мужчину, о котором в предсмертной записке написал скончавшийся подозреваемый. Им оказался работник налоговой службы. Свидетель рассказал, что не общался с подозреваемым два года назад.

Мать скончавшегося подозреваемого настаивает, что ее сын не виновен в смерти двух человек. Женщина отмечает, о сын сам рассказал ей об этом накануне своей смерти.

29 марта в одной из квартир жилого дома в Актобе нашли убитыми 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. 13-летняя дочь погибшей выжила и ее в ножевым ранением госпитализировали. В реанимации она провела почти две недели.

Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько дней, позднее он покончил с собой в следственном изоляторе.