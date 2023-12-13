Скорая с пациентом попала в аварию в Акмолинской области, есть пострадавшие

На 18-м км дороги Астана-Кабанбай батыра, возле ЖК "Құрылтай", произошло столкновение двух "ГАЗелей". ДТП произошло 13 декабря в 03:50 часов. В результате происшествия пострадали четверо человек, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Акмолинской области, 28-летний водитель, двигаясь в сторону Кабанбай батыра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, направлявшимся в Астану.

28-летняя фельдшер, 73-летняя пациентка и два водителя получили травмы и были доставлены в МОБ г. Астаны.

Полиция начала расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств".

Очевидцы происшествия сняли на видео последствия аварии.





Накануне в Акмолинской области были закрыты участки дорог из-за метели и плохой видимости.

Непростая ситуация на дорогах наблюдается и на юге Казахстана: обращение к автовладельцам опубликовали в соцсетях. На кадрах полицейский предупреждает о закрытии дорог на трассе в Туркестанской области и просит людей отказаться от поездок на дальние расстояния.