Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Скорая с пациентом попала в аварию в Акмолинской области, есть пострадавшие

Скорая с пациентом попала в аварию в Акмолинской области, есть пострадавшие Фото: pixabay
На 18-м км дороги Астана-Кабанбай батыра, возле ЖК "Құрылтай", произошло столкновение двух "ГАЗелей". ДТП произошло 13 декабря в 03:50 часов. В результате происшествия пострадали четверо человек, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции Акмолинской области, 28-летний водитель, двигаясь в сторону Кабанбай батыра, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, направлявшимся в Астану.

28-летняя фельдшер, 73-летняя пациентка и два водителя получили травмы и были доставлены в МОБ г. Астаны.

Полиция начала расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств". 

Очевидцы происшествия сняли на видео последствия аварии. 


Накануне в Акмолинской области были закрыты участки дорог из-за метели и плохой видимости. 

Непростая ситуация на дорогах наблюдается и на юге Казахстана: обращение к автовладельцам опубликовали в соцсетях. На кадрах полицейский предупреждает о закрытии дорог на трассе в Туркестанской области и просит людей отказаться от поездок на дальние расстояния. 

Читайте также

Полиция предупредила казахстанцев о предновогоднем мошенничестве
Полиция предупредила казахстанцев о предновогоднем мошенничестве
Интимное видео обошлось жителю Астаны в 33 млн тенге
Интимное видео обошлось жителю Астаны в 33 млн тенге
Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау, полиция проводит расследование
Воспитатель била годовалого ребенка по лицу в Актау: полиция проводит расследование
Жанель Абдрахманова
Астана Акмолинская область Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Средний размер пенсии казахстанцев назвали в Минтруда
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
В Астане самолет замерз в тридцатиградусный мороз
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: