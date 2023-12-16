В Акмолинской области ищут сбежавшего пациента психиатрической больницы

В настоящее время на задержание беглого больного ориентирован личный состав департамента полиции Акмолинской области. Известно, что пациент психиатрической больницы уроженец села Кийма Жаксынского района, сообщает Zakon.kz.

45-летний мужчина сбежал из психиатрической больницы поселка Алексеевка Зерендинского района Акмолинской области

"14 декабря в 19:55 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от врача акмолинской областной психиатрической больницы из поселка Алексеевка. Врач сообщил, что пациент Констанстин Беспалый, 1978 года рождения, самовольно покинул учреждение", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области

Приметы: рост 170-175, худощавого телосложения, лысоватый. Особые приметы: косоглазие. Был одет в куртку с капюшоном синего цвета, на голове шапка черная с бубенчиком, коричневые замшевые сапоги.



Полиция обращается к гражданам, владеющим информацией о местонахождении гражданина Беспалого, незамедлительно сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8716-32-2-12-02 или 102, сот: 8771-371-41-02, 8705-625-54-93.

Ранее сообщалось, что мужчину в Атырау положили в "психушку" за ложное заявление о бомбе. 27-летний мужчина позвонил с телефона матери в полицию и заявил, что в одной из атырауских школ установлено взрывное устройство. После разбирательств оказалось, что у него шизофрения.

