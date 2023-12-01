Мужчину в Атырау положили в "психушку" за ложное заявление о бомбе
Мать виновника, заявила в судебном заседании, что ее ребенок болен, в день происшествия он вышел с больницы и его состояние ухудшилось. Кроме того, он не знал, куда звонил, ранее был такой же аналогичный случай и мать просила назначить амбулаторное лечение указанному гражданину.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что данный гражданин страдает хроническим психическим расстройством "параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом".
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Подозреваемый освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК РК, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа Атырауского областного центра психического здоровья.