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Законодательство РК

Мужчину в Атырау положили в "психушку" за ложное заявление о бомбе

психически больной Фото: freepik
27-летний мужчина позвонил с телефона матери в полицию и заявил, что в одной из атырауских школ установлено взрывное устройство. После разбирательств оказалось, что у него шизофрения, сообщает Zakon.kz.

Мать виновника, заявила в судебном заседании, что ее ребенок болен, в день происшествия он вышел с больницы и его состояние ухудшилось. Кроме того, он не знал, куда звонил, ранее был такой же аналогичный случай и мать просила назначить амбулаторное лечение указанному гражданину.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы подтверждено, что данный гражданин страдает хроническим психическим расстройством "параноидальная шизофрения непрерывного типа, с постоянным дефектом".

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Подозреваемый освобожден от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 273 УК РК, ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа Атырауского областного центра психического здоровья.

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