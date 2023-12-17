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Алматинцы устроили давку в ТРЦ из-за акции в бутике

давка в ТРЦ Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяется видео, на котором видно как алматинцы буквально разгромили бутик с одеждой, сообщает Zakon.kz.

В торговом центре горожане устроили давку, чтобы дешевле закупиться. В процессе активной закупки люди разбили витрину, поломали и побросали вешалки.

На инцидент отреагировали в полиции.

"Администратор бутика, организовавший акцию в ТРЦ, что спровоцировало скопление людей, привлекается к ответственности. Его действиям будет дана правовая оценка". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы


Ранее сообщалось, что в социальных сетях обсуждалось видео давки, которую устроили ученики в коридоре одной из школ Кокшетау. После этого руководство учебного заведения привлекли к ответственности.

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