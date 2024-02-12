Жанаозенцы устроили давку из-за цветочной акции

В Казнете распространяют видео очередной давки. Любители поживиться бесплатно собрались в Жанаозене 11 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Видео столпотворения опубликовал информационный портал ZTB.

"А это очередная давка за бесплатные продукты. Произошла она в городе Жанаозен. Что конкретно раздавали из кулька – неизвестно. Но где "бесплатный сыр" в Казахстане, там везде бардак", – говорится в описании к ролику.

Пользователи Сети не остались равнодушными и прокомментировали происходящее. Большинство задается вопросом: когда введут запрет на подобные акции. Другие же не удивляются, отмечая уровень благосостояния граждан.

Эту энергию в правильное бы русло.

Надо запретить бесплатную раздачу любого товара. Есть списки нуждающихся в акимате, в мечетях. Лучше им раздать.

Народ у нас нищий.

Стыдобище.

А чему удивляться? Продукты дорожают, людям тяжело.

В пресс-службе полиции Мангистауской области также отреагировали на ролик. Стражи порядка пояснили, что столпотворение произошло по вине владельца цветочного магазина.

"Полиция привлекла к ответственности владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств". Пресс-служба ДП Мангистауской области

В свою очередь, в пресс-службе акимата Жанаозена предоставили дополнительную информацию.

"11 февраля 2024 года организаторы акции устроили в Жанаозене раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель. Свои действия предприниматели не согласовывали с местным исполнительным органом". Пресс-служба акимата Жанаозена

Летом 2023 года казахстанцев поразило фруктовое безумие на ярмарке в Астане.

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Тогда жители и гости столицы давили и беспорядочно разбирали бесплатные фрукты на выставке сельхозпродукции из Таджикистана.