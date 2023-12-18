Баня вспыхнула в частном доме в Павлодаре
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В 07:49 18 декабря на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Павлодар по адресу Усолка 37 горит баня в частном доме, сообщает Zakon.kz.
На место выехали сотрудники службы пожаротушения.
"Было обнаружено, что в отдельно стоящем 1-но этажном камышитовом 4-х комнатном частном доме происходит горение деревянных конструкций кровли на площади 50 кв. м. На месте пожара работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Силами сотрудников пожар удалось ликвидировать в 09:01". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 89-летняя женщина пострадала при пожаре в Усть-Каменогорске.
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