Баня вспыхнула в частном доме в Павлодаре

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В 07:49 18 декабря на пульт 112 поступило сообщение о том, что в городе Павлодар по адресу Усолка 37 горит баня в частном доме, сообщает Zakon.kz.

На место выехали сотрудники службы пожаротушения. "Было обнаружено, что в отдельно стоящем 1-но этажном камышитовом 4-х комнатном частном доме происходит горение деревянных конструкций кровли на площади 50 кв. м. На месте пожара работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Силами сотрудников пожар удалось ликвидировать в 09:01". Пресс-служба ДЧС Павлодарской области Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области Жертв и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что 89-летняя женщина пострадала при пожаре в Усть-Каменогорске.

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