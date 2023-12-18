89-летняя женщина пострадала при пожаре в Усть-Каменогорске
Фото: pixabay
Пожар произошел в Усть-Каменогорске по улице Пермитина. Во время ЧП пострадала 89-летняя бабушка, ее доставили в медучреждение, сообщает Zakon.kz.
По указанному адресу оперативно прибыли пожарные подразделения. Проведя разведку, сотрудники ПЧ выяснили, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже, пишет YK-news.kz.
Как рассказали в ДЧС, пенсионерку обнаружили в ее квартире без сознания.
"Пожарные вынесли ее из зоны задымления и начали оказывать первую помощь, подавая кислород из своих дыхательных аппаратов, затем прибывшие врачи Центра медицины катастроф поместили пострадавшую в свой реанимобиль и доставили ее в медучреждение", – говорится в сообщении.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Ранее в Шымкенте мужчина, прикованный к коляске, погиб при пожаре.
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