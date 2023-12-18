89-летняя женщина пострадала при пожаре в Усть-Каменогорске

Фото: pixabay

Пожар произошел в Усть-Каменогорске по улице Пермитина. Во время ЧП пострадала 89-летняя бабушка, ее доставили в медучреждение, сообщает Zakon.kz.

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