Пожар разгорелся в квартире многоэтажного дома в Шымкенте
Фото: pixabay
18 декабря в 14:10 поступило сообщение о пожаре в г. Шымкенте, р-н Туран, проспект Кунаева 91, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, на 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади 17 кв. м.
"Пожар ликвидирован 14:48. По лестничному маршу спасено 2 человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек", – говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что баня вспыхнула в частном доме в Павлодаре.
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