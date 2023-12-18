Пожар разгорелся в квартире многоэтажного дома в Шымкенте

Фото: pixabay

18 декабря в 14:10 поступило сообщение о пожаре в г. Шымкенте, р-н Туран, проспект Кунаева 91, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС региона, на 10 этаже жилого дома произошло загорание кухни и лоджии на площади 17 кв. м. "Пожар ликвидирован 14:48. По лестничному маршу спасено 2 человека. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 50 человек", – говорится в сообщении. Причина пожара устанавливается. Ранее сообщалось, что баня вспыхнула в частном доме в Павлодаре. Читайте также Нефтяники неделю бастуют в Мангистауской области Баня вспыхнула в частном доме в Павлодаре

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